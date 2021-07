MILLAL SUUREM MÖLL MÖÖDUB? Tallinna menupaiku ummistavad oma jooke kulistavad rahvamassid  

Mõnusalt soojad suveööd ja piirangute leevendamine on meelitanud rahva välja aega veetma. Tallinnas Telliskivi loomelinnaku juures käib vilgas ööelu, kuhu poetuvad ka alaealised napsitajad. Oma alkoholi kulistavad rahvahulgad on nuhtluseks nii politseile kui lähikonna baaridele, kes masside ohjamiseks otsustasid uksed kinni panna juba südaööst. Kaua see möll veel kestab?