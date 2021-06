Kohus määras 88aastase naise mõrvas süüdistatavale mehele kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi 

Tallinna ringkonnakohus määras kaitsja taotlusel Paide kortermajas 88aastase naise surnuks peksmises süüdistatavale ja Pärnu maakohtu poolt pikaks ajaks vangi saadetud mehele kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi, et tuvastada: kas mees on võimeline kohtuistungist osa võtma ja kas ta on võimeline karistust kandma.