Ringkonnakohus tühistas Oliver Kruudaga seotud süüasja lõpetamise 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kahjustasid ja loovutasid nüüdseks pankrotistunud osaühingu UP Varud juhatuse liikmeks olnud Pärn ja Uibo teadvalt äriühingu vara, võtsid põhjendamatuid kohustusi ja andsid soodustusi. Kruuda aitas osaühingu juhatuse liikmete äriühingut kahjustavale tegevusele kaasa, on kirjutanud Tartu Postimees. Maakohtu määruse peale esitas määruskaebuse prokuratuur, taotledes selle tühistamist ja kriminaalasja saatmist menetluse jätkamiseks tagasi maakohtule samas kohtukoosseisus. Määruskaebuse esitasid ka Kruuda kaitsjad, kes taotlesid määruse tühistamist Kruuda suhtes menetluse lõpetamise asjus ja menetluse jätkamist tema suhtes rehabiliteerimise eesmärgil.

Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium selgitas 22. juunil tehtud määruses, et kriminaalmenetluse seadustiku alusel jätkatakse aegunud kuritegude asjus kriminaalmenetlust, kui süüdistatav taotleb seda rehabiliteerimise eesmärgil. Nimelt on tegu imperatiivse sättega: vastava taotluse olemasolul tuleb menetlusega igal juhul edasi minna ja menetlejal ei ole mingit diskretsiooniõigust. Seetõttu tuleb menetluse lõpetamine Kruuda asjus tühistada ja menetlust on tarvis jätkata, teatas Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele.

Ringkonnakohtu hinnangul tuleb maakohtu määrus tühistada ka teiste süüdistatavate, Pärna ja Uibo suhtes menetluse lõpetamise asjus ning menetlust peab jätkama. Kolleegium tõi välja, et seda saab aga teha vaid osa süüdistuses kirjeldatud käitumisaktide puhul: enne 14. oktoobrit 2014 toimunu on aegunud, mistõttu ei saa nende asjus menetlust toimetada, selgitas Kreitsman.

Prokuratuur viitas määruskaebuses sellele, et paljud süüdistuses märgitud käitumisaktid on võimalik siduda üheks jätkuvaks teoks. Ringkonnakohtu hinnangul on aga võimatu liita Uibo või Pärna puhul üheks teoks enne 14. oktoobrit 2014 ja alates sellest kuupäevast aset leidnud käitumisakte, mistõttu on nende näol aset leidnud võimalik/ud kuritegu/teod aegunud.