JAANIP(R)OHMAKAS: terviseamet grillis ära rohkem kui miljoni euro eest vaktsiine 

Kogu Eesti ägas jaanipühade paiku kuumalaine küüsis, inimesed otsisid puhkamiseks võimalikult jahedaid paiku ja tööle ei mõelnud. Terviseameti vaikuses tiksunud peamajas Tallinnas Paldiski maanteel toimusid selle kõige taustal hämarad rikked. 22. juuni õhtupoolikul hakkas vaikselt tõusma temperatuur kahes ameti kolmest külmaruumist, kus hoitakse sadu tuhandeid ravimidoose. Rike avastati alles 25. juuni hommikul, kui ametnikud tööle naasid. Ruumid, kus tohiks olla kuni kaheksa kraadi, olid soojenenud 15 pügalani. Hapuks läks vähemalt 100 000 doosi arstimeid. Kui terviseamet pressiteate kaudu sündmusest teada andis, keskendusid pealkirjad raisku läinud koroonavaktsiinidele – 68 000 doosi AstraZeneca ravimit, mis pole teab mis katastroof, sest a) tegu on kõige odavama vaktsiiniga, paar eurot süst, b) dooside „kõlblik kuni“ oli niigi augusti lõpus kätte jõudmas ja c) need pidid niikuinii minema annetamiseks vaesematele riikidele. Tegelik kahju on aga märgatavalt suurem.