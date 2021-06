Etioopia mässulised ajasid kohaliku valitsuse minema 

Tigrays varem nii mõjuvõimsad olnud poliitikud tundsid end pärast peaminister Abiy Ahmedi pukkisaamist 2018. aastal eemaletõrjutuna. Valitsusvägede ja Tigray mässuliste vahelises võitluses on hukkunud tuhanded elanikud. Nälga on jäänud aga sajad tuhanded ning kodust on põgenema sunnitud ligi kaks miljonit inimest, vahendab BBC. Lastekaitseorganisatsioon UNICEF teatas, et enne linnast lahkumist tungisid nende kontorisse valitsuse sõdurid ning hävitasid sealsed sidevahendid. Mõlemad osapooled süüdistavad teineteist massimõrvades ja muudeski räigetes inimsusevastastes kuritegudes. Infopuuduse tõttu on tapatalgute mõõtmete kohta aga vähe infot. Valitsus eitab ÜRO raporteid riigi põhjaosas lokkavast näljahädast.