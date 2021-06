Loomapiinaja pani koertele surmavad lõkse üles 

Facebooki koerasõprade grupis ringleb kurb lugu sellest, et Tallinnas Kristiines oleva koerte mänguplatsi juures jalutanud kutsa sõi lihatükki, milles olid nõelad. Esialgu tundus, et ta pääseb hullemast, sest peremees sai õigel ajal jaole ning kiskus ohtliku maiuse tema lõugade vahelt ära. Kahjuks suri koer hiljem ikkagi saadud vigastustesse. Triin kirjeldab juhtunut Eesti koerainimeste grupis. Tema sõnul leiti hiljem selliseid nõeltega täidetud lõkse mänguplatsi juurest veelgi. Ta palub, et loomasõbrad oleksid karvaste kaaslaste heaolu suhtes tähelepanelikud. Loomakaitsja Heiki Valner ütleb, et tegu pole kahjuks erandliku juhtumiga ja sääraseid lõkse pannakse koertele üles hoolimata aastaajast. Ta tõdeb, et koeravihkajad põhjendavad seda enamasti lärmiga, mida haukuv kutsa teeb. „Vaimselt alaarenenud inimesed. Mingid debiilikud, keda peamiselt häirib koera haukumine,“ ei vali loomakaitsja sõnu. Valneri sõnul teeb nende käitumise eriti räigeks tõsiasi, et neil on kõik ette plaanitud. „See pole ju nii, et sa võtad lihtsalt midagi ja viskad kusagile. Sul on vaja purustatud žilette või klaasi. Ja siis sul on vaja see lõks valmis teha. Kusagilt hakkliha osta, see kindlasse kohta viia. Pühendunud tegevus,“ ei mahu Valnerile inimeste südametus pähe. „Looma seisukohast on säärased lõksud ja mürgid ääretult piinavad. Ega see loom kohe sure. See lõikab tal sisikonna lõhki, tekivad sisemised verejooksud. Ja omanik ei saa kohe aru, mis viga on. Vastik ja julm surm, sa oled seal kõrval nii abitu.“