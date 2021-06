Tartu Ülikooli tudengid saavad küsida õpinguteks abi 

Kohandused õppetöös on tihti lisavajadustega tudengitele kriitiliselt olulised, et nad saaksid teiste tudengitega võrdväärsel tasemel õppetöös osaleda ja realiseerida oma täit potentsiaali, märgib Tartu Ülikooli üliõpilasesindus, kelle teatel on kohandused vajalikud, et parandada lisavajadustega tudengite võrdsust. Kohandused ei ole selleks, et anda lisavajadustega tudengile eelisseis teiste ees vaid, et tasandada lisavajadusega kaasnevate raskuste negatiivset mõju. Samuti ei tähenda kohanduste pakkumine tudengite kuidagi vähema pingutamisega ülikooli läbimise võimaldamist. 2020/2021 õppeaastal sai kohandusi 19 üliõpilast. TÜ nõustamiskeskuses töötava erivajadustega üliõpilaste nõustaja Sille Sepmanni poole pöördujaid on rohkem kui neid, kes kohandusi saavad. Vestluse käigus selgub, et kõik lisavajadustega tudengid ei soovigi kohandusi, isegi kui nõustamisel käiakse. See tähendab, et oluline on läheneda juhtumi- ja indiviidipõhiselt ning igas õppeaines polegi alati vaja kohandusi pakkuda.