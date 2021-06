Kunstivargast ehitaja näppas hinnalise Picasso, teise maali lasi aga vetsupotist alla 

Tuleb välja, et kinni peetud 49aastane mees oli ametilt ehitaja. Kui ta kirjeldas politseile oma teo kavandamist, selgus, et ega tal olnudki kuigi palju vaja – ainult kannatlikku meelt ja hoolikat jälgimist. Kreeka rahvusgalerii mitmes nurgas polnud valvekaameraid ning valvurid käisid korrapäraselt suitsupausidel. Mees jälgis neid pool aastat ning tungis sobival hetkel muuseumi ühes osas hoonesse sisse, pannes tööle häirealarmi, ning tormas siis korrusele, kus tema sihtmärgid seinal rippusid. Kogu lugu võttis aega vaid paar minutit ja tema saagiks langes kolm maali.

Kõige märkimisväärsem näpatud teos on Picasso „Naise pea“, 1939. aastal valminud kubistlikus stiilis maal, üks paljudest, mis kujutab kunstniku armukesest fotograafi Dora Maari. Picasso kinkis selle rahvusgaleriile tänutäheks Kreeka vastupanuliikumisele, kes natside vastu võitles. Kuna kunstnik kirjutas maali taha prantsuskeelse pühenduse („Kreeka rahvale, austusavaldus Picassolt“), leiab Kreeka kultuuriminister Lina Mendoni, et ega seda oleks nagunii olnud võimalik maha müüa või siis potentsiaalsel ostjal seda kusagil näidata. Politseiuurijadki uskusid, et maale ei viidud selle aja jooksul Kreekast välja.

Ent näib, et ehitajast kunstivaras ei kavatsenudki taieseid maha müüa. Vähemalt pole mingeid märke sellest, et see tal plaanis oleks olnud. Nii Picasso kui ka Hollandi kunstniku Piet Mondriani „Tuuleveski“ seisid tema kodus aastaid. Ta otsustas need alles hiljuti mujale viia ning hoidis neid laoruumis. Mõlemad teosed olid leides heas korras, kirjutab BBC. Mondrian meeldis vargale vist eriti, sest algul üritas ta varastada kaht tema maali, kuid pillas teise muuseumist põgenedes käest.