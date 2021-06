Juba teel! Esimene Sail Tallinna purjelaev jõuab Lennusadamasse 5. juulil 

Laeval on pikkust 31 meetrit, laiust 7 meetrit, süvist 3 meetrit, mastide kõrgus 25 meetrit ja purjepinda 400 ruutmeetrit.

Alates 2014. aastast tegutseb Atyla aktiivselt purjeõppelaevana ja on osalenud pea kõigil The Tall Ships Races regattidel.

Eesti suurim merepidu Sail Tallinn toob pealinna sadamatesse maailma ühed vägevamad purjelaevad. Olgugi et planeeritud rahvusvaheline purjeõpperegatt The Tall Ships Races 2021 jääb COVID-piirangute tõttu ära, toimub südasuviste merepidustuse Sail Tallinn raames rahvusvaheline purjeregatt, mis korraldatakse koostöös Tallinna, Klaipeda ja Szczeciniga. Kõik regatil osalevad laevad on Sail Tallinn merepeo ajal avatud rahvale tasuta külastamiseks ja uudistamiseks Vanasadama kruiisikaide ääres, Lennusadamas ja Noblessneri sadamalinnakus.