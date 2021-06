Juhtkiri | Tanel Kiigel on aeg lahkuda 

Sellel taustal mõjus täiesti ebasobiva ja elukaugena vaktsineerimisjuhi Marek Seeri äsjane kommentaar 100 tuhande vaktsiinidoosi hävingule, et ka vaktsiiniauto võib kraavi sõita, justkui oleks tegemist tühiasjaga. Selliselt ülbitsevad või vastutust veeretavad inimesed on välja valinud ja tööle palganud ning tööl hoidnud sotsiaalminister Tanel Kiik isiklikult. Kiik vastutab ministrina nii enda kui kõigi oma alluvate tegematajätmiste ja väljaütlemiste eest. See omakorda tähendab, et sotsiaalministeeriumis on kõrgemail tasemel täiesti selge juhtimiskriis, mille lahendajaks hella südamega Tanel Kiik ei sobi, sest alluvatele andeks antud eksimuste arv kasvab hirmuäratava kiirusega. Kiige sõnum tervele ministeeriumile on läbi koroonakriisi olnud selge - eksige kui rängalt tahes, mitte midagi ei juhtu. See aga tähendab, et oluliste ametite juhid võivadki rahumeelselt puhata, kui nende vastutusalas on tulekahju, või saavad ametnikest eliitvaktsineeritud. Vastutustunnet selgelt pole ja ei saagi tekkida, kui Kiige poolt paika pandud standardid on ülimadalad.