PIIRIKONTROLL: Eesti taipas poolteist aastat pärast pandeemia algust, et võiks riiki sisenejailt negatiivset koroonatesti küsida 

Eesti esmaspäevane koroonanumber oli 47 uut nakatunut – viimase 11 päeva kõrgeim number. Terviseameti asejuht Mari-Anne Härma sõnul pole põhjust muretsemiseks: praegu lainetavad numbrid seetõttu, et tekivad erinevad väiksemad perekolded, aga need on kõik kontrolli all. „Hetkel on kogu haigestumine Eestis piiritletud levikuga,“ rääkis Härma.

Omaette probleem on nakatumine välismaal, eriti idapiiri taga. Näiteks võõrustab Peterburi sel reedel viimast korda jalgpalli EM-matši (Šveits – Hispaania veerandfinaal) ja eestlased on seal mitmekümnekesi ikka vutti kaemas käinud. Neli neist on koroonaviiruse tagasi koju toonud – kõigil küljes viiruse kõige nakkavam, deltatüvi.