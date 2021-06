Vambola Paavo | Vaktsineerime ikka hilinemisega 

Nüüd ootame, et uue kooliaasta algul tulevad koolidesse lendsalklased, kes aulas alustavad vaktsineerimisega? Aga siis võib olla juba hilja. Kui küsisin paar nädalat tagasi Irja Lutsarilt, miks meie ei alusta põhikooli keskastme laste vaktsineerimist nagu seda teeb Saksamaa, möönis professor, et on veel vara ja puuduvad adekvaatsed andmed.