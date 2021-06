KOHTUVAIDLUS LÄBI! Estonian Airi endised töötajad sõlmisid kokkuleppe Nordica personalifirmaga 

Endisi Estonian Airi töötajaid esindanud vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepperi sõnul kinnitas riigikohus hagist loobumise avalduse, millega tõmmatakse pikale vaidlusele Estonian Airi õigusjärgsuse küsimuses joon alla. „Lennunduspersonali turg on Eestis väga piiratud ning mistahes pikaajalised pinged tööandjate ja töövõtjate vahel kahjustavad kõiki osapooli. Seega otsustasime lõpetada kohtuvaidluse, et oleks võimalik sõlmida lepe Nordic Crew Managementiga,“ selgitas Sepper. Tema sõnul on kohtuvälise lahenduse võimalusi korduvalt otsinud ning lõpuks õnnestus jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni.