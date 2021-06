AINULT TERVETELE?! Aasta Isaks pärjatud muusik ajas kontserdilt välja puudega nooruki! Aavo Ots: palun vabandust 

Jaanilaupäev, 23. juuni. Ave jõuab pojaga Hiiumaale Suuremõisa lossi, et nautida dirigendi ja trompetisti Aavo Otsa korraldatud kontserti. Just Ots on see, kelle märkuste tõttu Ave ja Karl-Mattiase muusikaelamus lühikeseks jääb. Kontserdikorraldajat ehmatab noormehe käitumine.