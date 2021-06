PURJUSPÄI ÕNNETUSELE VASTU: „Mõtlesin küll, et tegelikult ei tohiks mootorrattaga sõitma minna, kuid adrenaliin läks nii üles…“

„Haiglas ütlesid arstid, et hakka endale võimalikult vara ratastooli ostma, kuna prognoosid olid halvad. Mind viis säärane uudis küll endast välja, kuid ma ei pahandanud nendega. Ütlesin arstidele, et mul pole aega siin koiba siputada ning annan neile ja endale kaheksa kuud, et saaksin karkudega siit omal jalal minema,“ räägib Rain Suursaar, kes pea 18 aastat tagasi kihutas purjuspäi mootorrattaga otse õnnetusele vastu. Avarii laastavat mõju tervisele tunneb ta oma nahal tänini.