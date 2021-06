Omavolilises sissetungis süüdi jäänud võlakütt pöördus ringkonnakohtusse  

Nimelt palkas 2018. aasta sügisel ühe Miiduranna maja omanik Ants Pääri, et too tõstaks prantslasest üürniku Frederic Noeli hoonest välja. Maja väidetav omanik tegi võlakütist isegi oma osaühingu juhatuse liikme, et too võiks seadust järgides valdusesse siseneda. Kui Päär „Kuuuurija“ kaamera silme all lukuabi toel ukse avas, lasi Noel talle pipragaasi näkku, on kirjutanud varasemalt Õhtuleht. Kiirabi andis Päärile esmaabi ja politsei meenutas võlakütile, et Eestis tohib üürnikku välja tõsta vaid kohtu otsusel. Noel kaebas Pääri kohtusse, kinnitades, et Päär traumeeris peale tema ka majas viibinud alaealist last. Lisaks saatis prantslane mitu kaebust politseile. Asjaga hakkas tegelema prokuratuur. Harju maakohus mõistis Pääri süüdi omavolilises sissetungis ja mõistis talle karistuseks poolteist aastat tingimisi vanglakaristust. Peale selle peab Päär tasuma Noelile ja tema lapsele mittevaralise kahju eest ühtekokku 2000 eurot. Päär peab oma taskust kinni maksma samuti Noeli advokaaditasu 12 176 eurot. Tänaseks on Pääri kaitsja, vandeadvokaat Natalia Lausmaa vaidlustanud maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus.