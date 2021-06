VIDEO | ÜRO peasekretär tähtsast otsusest: president Kaljulaidist peetakse lugu üle maailma 

Kohtumise eel

„Naiste, laste ja noorukite heaolu ja ligipääs tervishoiuteenustele on kliimakatastroofi vastu võitlemise kõrval kahe suurima väljakutse seas, mida maailma riigid üheskoos järgmistel kümnenditel lahendama peavad. Kusjuures me enamasti oleme teadlikud nii probleemidest ja nende põhjustest kui ka lahendustest, kuid edasiminek on vaevaline. Erinevates kriisides, ka praeguses kroonviiruskriisis, saavad kõige valusamalt pihta just need, kes kõige haavatavamad – lapsed, naised ja noorukid. Ükski inimene ega organisatsioon üksi siin maailma paremaks ei muuda, aga meil kõigil – riikidel, rahvusvahelistel organisatsioonidel, vabakonnal, igaühel – on võimalus kasvõi mõnes kitsamas lõigus muutust algatada või sellele hoogu anda. See on võimalus, mida üleilmse eestkõneleja roll annab,“ selgitas president Kaljulaid kohtumise eel.

„Keeruliste arenguväljakutsete ajal aitab naiste, laste ja noorukite tervisesse ja heaolusse panustamine ehitada rahulikke, jätkusuutlikke ja kaasavaid ühiskondi,“ lausus ÜRO peasekretär Antonio Guterres tänase kohtumise eel. Ta tõstis esile, et president Kaljulaid kehastab oma tegevusega Every Woman Every Child liikumise eesmärke ja näeb tehnoloogiat võimaluste võrdsustajana, et jõuda ka mahajääjateni ja sildu ehitades leida lahendusi naiste, laste ja noorukite kõige pakilisematele muredele.

ÜRO peasekretär Guterres selgitas, et naiste, laste ja teismeliste tervis ja heaolu on kesksel kohal ÜRO säästliku arengu tegevuskavas aastaks 2030. „Naised ja lapsed kannavad COVID-19 kriisis ränka koormat ning on ebavõrdeliselt mõjutatud kliimamuutustest põhjustatud konfliktidest ja kasvavavast sotsiaalsest ebavõrdsusest. Peame panema kõige haavatavamad meie tegevuskava etteotsa, kui soovime ehitada rahulikke, jätkusuutlikke ja kaasavaid ühiskondi, mida lubasime saavutada säästliku arengu eesmärkidega,“ lausus Guterres.

Nende eesmärkide täitmiseks lõi ÜRO peasekretär Guterres uue rolli – naiste, laste ja noorukite tervise ja heaolu teemade eestkõneleja (Global Advocate on Every Woman Every Child) – ning järgmisel kahel aastal täidab seda rolli president Kaljulaid.

Kersti Kaljulaid ÜRO kohtumisel Foto: Mattias Tammet/presidendi kantselei

Naiste ja laste heaolu eest seisev liikumise Every Woman Every Child algatas eelmine ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon 2010. aastal. Vahepealse kümnendiga on riikide ja organisatsioonide ühise pingutusena vaktsineeritud enam kui miljard last, alla viieaastaselt surnud laste osakaal on jõudnud ajaloo madalaimale tasemele, on suudetud ära hoida vähemalt 25 miljonit lapsabielu ning saavutatud mitmeid muid eesmärke.