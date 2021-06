LOOTUS KUSTUB… Päästjad valmistavad Florida kortermaja varingus kadunud inimeste lähedasi ette halvimaks 

Champlain Towers Southi kortermaja 136 korterist hävis varingus täielikult 55. Püstijäänud majaosast õnnestus päästa 35 ellujäänut, rusude alt kaks. 152 majaelanikku on endiselt kadunud. Miami linnapea Daniella Levine Cava sõnas CNNile, et ehkki perekonnad loodavad endiselt, et kümned kadunud lähedased võivad veel elus olla, tuleb ametnikel, päästjatel ja tuletõrjujatel neid juba tasapisi kõige hullemaks ette valmistada. Selgitada, et võimalus, et päästjad veel kedagi elusana leiavad, on kaduvväike ning et paljud kadunukesed võivad olla väga jubedas seisukorras, isegi mitte ühes tükis. Üht leitud surnukeha pole veel suudetud tuvastadagi.