Kadri Kuulpak | Lõpetage vahtimine! 

Isegi, kui uudishimust piiluda tahaksin, ei tee ma perekonnast välja. Kujutan vaimusilmas ette, kuidas need tüdrukud suureks kasvavad ja meenutavad, kuidas nende joodikust isa pärast neid pidevalt jõllitati. Kindlasti mõni siunab – mõtteis või avalikult –, miks naine sellise mehega koos on, kas ta lastele ei mõtle. Mõni teine vaatab plikatirtse ja ema haletsusega. Kumbki pole hea variant ja sellepärast mina lihtsalt ei vaata, sest nagunii ülejäänud inimesed teevad seda.

Teine näide. Õhtulehele kirjutas autistliku poja ema, kes pidi kontserdilt saalisviibija halvakspanu tõttu lahkuma. Ema käib pojaga pidevalt muusikaüritustel ja varem pole neid lahkuma sunnitud. Poja eripära on kõrgemate nootide ajal kõrvade katmine. Sestap istub ta emaga lapsega alati viimases reas. Mees, kes emale poja käitumise osas märkusi tegi, põhjendas: “Kahjuks ma seda eripära ei teadnud ja arvasin, et noormehe taoline käitumine kordub kontserdi ajal.“

Alkoholiprobleemiga pereisa või autistlik noormees – need juhtumid näitavad, et me ühiskonnana ei oska endast teistsuguste inimestega suhelda ja suhestuda. Lapsed häbenevad oma isa nagunii. Kui meest ei jõllitataks, tunneksid tüdrukud ja ema ennast ehk natukenegi võrdväärsemate ühiskonna liikmetena. Kui kontserdikorraldaja oleks ema käest küsinud, kas poiss võib kontserti segama hakata või millest see tuleb, et ta kõrvad kinni katab, oleks ema saanud selgitada, et probleeme ei teki ning pere oleks saanud muusikat edasi nautida.