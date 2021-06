Metsast võib juba kukeseeni leida. Seeneline: esimene saak on kõige maitsvam!

SAAREMAALT KORJATUD: Katrin korjas korraliku hunniku seeni. Juuni lõpu kohta on saak igati hea. Foto: Erakogu

Seenesõbrad võivad rõõmustada – suurem seenehooaeg pole küll alanud, ent esimesed õnnelikud on metsast koju tassinud korraliku laari söögiseeni. Saaremaa metsast kukeseeni korjanud Katrin kinnitab, et esimene saak on kõige maitsvam – hiljem võivad seened olla juba vesised.