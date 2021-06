Südamearst selgitab - miks võib suvel sportimine ohtlik olla 

Kuumade ilmadega maismaal higistamise asemel on hea treening ujumine. See on kasulik ka südamehaigetele. Ujumine annab hea koormuse ja treenib lihaseid, kuid samas jahutab keha. Soovitav on ujuda kalda ääres! Viigimaa selgitab, et kui 18-kraadises vees ujumine on tervele inimesele kasulik, siis südamehaigele ei sobi pikka maad ujuda 16–17-kraadises või jahedamas vees, sest nii tekib suurem energiakulu, mis on koormus südamele.