Juhtkiri | Kes vastutab vaktsineerimise soikumise eest? 

Kui praeguseks on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 50 protsenti ja see tulemus on saavutatud poole aastaga, siis millised on võimalused, et rahvastikust 70 protsendi vaktsineerimisega saadakse hakkama järelejäänud kahe puhkusekuuga, nagu valitsus on Kaja Kallase suu läbi seadnud eesmärgiks suve lõpuks? Mujal Euroopas on vaktsineeritus samal ajal Islandis 83, Soomes 70, Ungaris 67 ja Hollandis 66 protsenti.

Möödunud nädalaga tehti küll 31 tuhat vaktsineerimist, kui piirkonniti ja vanuserühmade järgi avanev pilt on veel kehvem, kui Lasnamäel on vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 34, Maardus 26, Narvas 30 ja Sillamäel 28 protsenti. Ei saa ka öelda, et tegu on üksikute piirkondadega, sest ainuüksi Lasnamäel elab ligi kümnendik kogu Eesti elanikest.

Veel trööstitum on lugu eakatega, kui üle 80 aasta vanustest on vähemalt ühe doosiga süstitud vaid 62,7 protsenti. Võrdluseks – samas vanusegrupis on Taanis, Iirimaal ja Hispaanias vaktsineerituid 100, Maltal 99,9, Islandis 99,7 ja Portugalis 98 protsenti. Eesti oma tulemusega on tagant kaheksas koos meist vaesemate Ida-Euroopa riikidega.

Seni oleme pidanud lugema põhjendusi, kuidas apteekides vaktsineerimine pole otstarbekas ning kui vaevaline oli riikliku vastuseisu tõttu süstimise korraldamine Tallinki laevadel. Nüüd katsetatakse registreerimata süstimist Narvas ja Lasnamäel, kuid vastavalt 200 ja 50 doosi on sedavõrd vähe, et ei muuda suurt pilti.

Küsimus on aga madala vaktsineerituse juures enam kui tõsine – kas kogu Eesti tervishoid hakkabki talvel tegelema Lasnamäe ja Ida-Viru vaktsiinist keeldunud nakatunute elule turgutamisega? Ja koolid saadetakse kolmanda laine saabudes uuesti koduõppele?