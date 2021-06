VERETÖÖ ALGAS SÖÖGITARVETE LETIST: Würzburgi pussitaja ründas naisi ja last 

BBC kirjutab, et politseinikud otsisid somaallase elupaiga läbi – tema registreeritud elukoht oli kohalikus kodutute varjupaigas – ning leidsid sealt terroristliku sisuga lendlehti. Samuti peegeldas ründaja huvi islamiäärmusluse vastu tema telefonist leitud materjal. Ühe tunnistaja sõnul karjus mees mööda tänavat joostes „Allahu Akbar!“ ehk „Jumal on suurim!“. Samas ütles politsei pressiesindaja, et kuigi somaallane on neile varemgi silma jäänud, polnud ükski neist kuritegudest terrorismiga seotud. Tapja elab Saksamaal juba aastast 2015. Baieri liidumaa peaminister Markus Söder kutsus sakslasi üles mitte vastama vägivallale vägivallaga, osutades sellele, et nii mõnigi neist, kes üritas tänaval tormavat noagavehkijat peatada, on ise sisserändaja taustaga.