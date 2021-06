VIDEOD | Politsei päästis merelt SUP-laual naise ja lapse 

Põhja prefektuuri Tallinna kordoni merepääste- ja patrulligrupi välijuhi Armin Puusti sõnul on viimased nädalad olnud töörohked. „Ilusad ilmad on merele toonud rohkelt inimesi, kellest kõik ei hinda ilmastikuolusid ja oma võimeid adekvaatselt ning võivad sattuda ohtu või tekitada suure ohu teiste mereliste jaoks,“ ütles Puust.

„See juhtum lõppes õnneks ilma ohvriteta, kuid on hea näide sellest, kuidas juba poole lahe peal viibides on keeruline otsa ringi keerata. Mere äärde või merele minnes tuleb võimalikud ohud läbi mõelda – milline on ilm, temperatuur ja kellaaeg ning kas selliste tingimustega on üldse võimalik avamerele minna,“ rääkis Puust. „Vee peale minnes tuleb sellest lähedastele ja tuttavatele teada anda. Elu aitab päästa korrektselt selga pandud ja kinnitatud vest. Samuti tuleb veekindlas kotis kaasa võtta laetud akuga telefon. Politsei on igapäevaselt valmis inimestele merel appi tulema, kuid igaühel tuleb siiski meeles pidada, et kui ise oma turvalisuse jaoks kõike ei tehta, siis meri eksimusi ei andesta.“