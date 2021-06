Toomas Alatalu | Saksa-Vene (gaasi)suhetest 

„Sajandi tehing“

Kuna Putin on parajalt ebatäpne – artikkel on paratamatult omamoodi hübriidsõnum paljudele rahvusvahelises hetkeolukorras -, siis mõned täpsustused. Esimeseks gaasilepinguks Euroopaga oli NSVL- Austria lepe (1.06.1968) ja siis astus mängu täna Nordstreame tegev OMW, Saksa Ruhrgasiga sõlmiti leping 1.02.1970 ja Engie’ ehk Prantsusmaaga 12.11.1975. Neis daatumeis võib kindel olla, sest vundamendi praegune peremees Gazprom (varem Sojuznefteksport) on Nord Streami ehitamise kõrval luksuslikult tähistanud ka kõiki ümmargusi juubeleid.

„Sajandi tehingu“ all peetakse silmas seda, et Euroopa pangad-ettevõtted varustasid Moskvat torudega võimaldamaks gaasi transporti Siberist Euroopasse ja vastavaid lepinguid lisandus mitu aastat järjest. Siberi gaasi esimeseks vastuvõtujaamaks oli Baumgarteni linn Austrias tänase Tšehhi ja Slovakkia piiril. Kuidas kõik täpselt kulges, on siiani ebaselge. Kasvõi seetõttu, et augustis 1968 okupeerisid Nõukogude väed Tšehhoslovakkia, läbi mille läks tulevane gaasitoru Saksa LVsse, Saksa DVsse läks toru Poolast. Nõukogude inimestele aga räägiti näiteks augustis 1968, et kui Moskva poleks saatnud tanke, oleksid hoopis Lääne-Saksa tankid tulnud üle piiri. Ehk siis – Ameerikat ei süüdistatudki, sest 1968.a. oli USA kaelani sees Vietnami džunglites ja temast polnud siis tegijat Euroopas.

Putinil jagub artiklis kiidusõnu Prantsuse president Charles de Gaulle’ile ja Saksa poliitikule Egon Bahrile. Huvitaval kombel ei maini ta kantsler (1969-74) sotsiaaldemokraat Willy Brandti, kes ikkagi esimese lepingu tegi. Seda kahasse kristlike demokraatidega, kelle valitsusse Brandt eelnevalt kuulus. Ühel hetkel ta ohverdati avalikustamisega, et Brandti abi on Stasi ja ka Nõukogude luure ohvitser.

Brandti ajal sõlmitud lepingu mainimise mõte kumab muus - suur osa artiklist on pühendatud Ukraina asja selgitamisele. Kui 1970.a. võeti Euroopas rahulikult kaks aastat varem toimunud Nõukogude tankiinvasiooni, siis - on’s Gruusia 2008 ja Ukraina/Krimm/Ida-Ukraina 2014 täna midagi muud? Kuigi Putini-Bideni kohtumine oli juba selja taha jäänud, kinnitab Putin artiklis, et just USA organiseeris 2014.a. sõjalise riigipöörde Ukrainas selleks Euroopa riike kaasates. Järgneb aga täiesti uus selgitus seni esitatud versioone arvestades – eurooplaste käitumine (ehkki vastavates kõnelustes Kiievis osales ju ka Putini esindaja Lukin – T.A.) olla „lõhestanud Ukraina ja viinud Krimmi lahkumisele selle koosseisust“! Näete, kui lihtsalt saab selgitada keerulisi asju!

Agressiooni toel

Üritate vastu vaielda? Meil on uusi argumente ka! Ilmselt pole olnud raske märgata, et veel enne pandeemia saabumist (jaanuar 2020) hakkas Kremli retoorika Ukraina (Zelenskoi valiti presidendiks mais 2019) suhtes üha räigemaks muutuma. Tänaseks on Kreml pea kogu uue Ukraina ladviku tembeldanud natsionalistideks ja fašistideks, oma osa saab pidevalt ka Euroopa Liit (vene k. Evropeiski Sojuz ehk ES), mille otsused on Venemaa välisministeeriumi tänases kõnekeeles esesovlikud! Kõlab ju peaaegu nagu SS! Erilise surve alla sattus ELi juhtriik Saksamaa ja seda seotult USA eelmise presidendi Trumpi ponnistusega peatada Nord Stream2 lõpuniehitamine.