Implantatsioon ja võimalikud tüsistused: mida võib oodata pärast protseduuri? 

Enne implantatsiooni peab patsient läbima uuringu ja rea teste, et välja selgitada, kas implantatsioon on tema jaoks turvaline. Isegi kui vastunäidustusi algselt ei ole ja operatsioon kulges plaanipäraselt, on erinevate tüsistuste tekkimine siiski võimalik. Kriitiliseks võivad saada allergiad, suitsetamise jätkamine, ebapiisav suuhügieen, liigne tormakus närimisel jms.

Oluline on silmas pidada, et patsient saab tüsistuste vältimiseks ise nii mõndagi ära teha. Operatsiooniruumist väljumisega raviprotsess veel ei lõppe ning õigel järelhooldusel ja arsti kõikide soovituste täpsel järgimisel on soovitud tulemuste saavutamise juures väga oluline roll.