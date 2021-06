Varga saagiks langes 46 riigilippu  

25. juuni hommikul avastati, et Kilingi-Nõmmel on keegi tänavavalgustuspostidelt ära võtnud sinna pühade ajaks kaunistuseks üles pandud väikesed Eesti lipud. Esialgsel hinnangul on kadunud 46 väikest lippu, teatas politsei. Politsei selgitab praegu juhtunu asjaolusid, vahendas pressiesindaja Kristi Raidla Õhtulehele. Kõigil, kel on juhtunu kohta infot, palub politsei sellest teada anda piirkonnapolitseinikule numbril 5190 7093 või aadressil jyri.paegle@politsei.ee.“