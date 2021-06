Õigusteadlane sideandmete kohtuasjast: osa kuritegusid jääb avastamata 

Riigikohus lähtus oma otsuses Euroopa Kohtu eelmise aasta 6. oktoobri otsusest kohtuasjas La Quadrature du Net, milles Euroopa Kohus kinnitas selgelt oma positsiooni, et lähtudes inimeste eraelu kaitse vajadusest, ei tohi kriminaalmenetluse jaoks sideandmeid, mis peegeldavad, kes kellega on näiteks telefoniga kunagi rääkinud, aga ka seda, kus need isikud selle kõne ajal just asusid, säilitada ega kasutada muul alusel, kui ainult raskete kuritegude vastu võitlemiseks, selgitas Ginter. Euroopa Kohus on oma sellisest positsioonist ka varem märku andnud, aga Eesti ega enamik Euroopa Liidu teisi liikmesriike ei ole varem selle puhul oma seadusi muutma asunud.

„Nüüd võttis riigikohus Euroopa Kohtu otsust väga tõsiselt ja otsustas, et kuna alates 2020. aasta 6. oktoobrist on selge, et sideandmete lai säilitamine ja kriminaalmenetluses kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, siis pärast 6. oktoobrit antud lubade alusel kogutud sideandmetest tõendid on saadud ebaseaduslikult. Tagajärjeks on, et kõigis nendes kriminaalasjades, kus on kasutatud pärast 6. oktoobrit 2020 antud lubade alusel kogutud sideandmeid, ning asjad ei ole jõudnud jõustunud kohtuotsuseni, tuleb loobuda nende ebaseaduslike tõendite kasutamisest,“ rääkis Ginter. See ei tähenda seda, et nendes kriminaalasjades süüdimõistva otsuseni jõudmine oleks kohe välistatud. Ka selles kriminaalasjas, mille arutamisel riigikohus sideandmete laia kasutamise ebaseaduslikuks tunnistas, ei välistanud kõnealune asjaolu kohtualuse süüditunnistamist ja süüdimõistev kohtuotsus ikkagi jõustus, kuna asjas oli olemas piisavalt teisi tõendeid, lisas ta.

Sama saatus ootab ka ülejäänud selle kategooria kriminaalasju. Ginteri sõnul jäetakse ebaseaduslikult saadud sideandmed tõendite hulgast välja ning hinnatakse, kas ülejäänud tõendid on piisavad, veendumaks väljaspool mõistlikku kahtlust, et süüdistatav ikka on süüdi.

„Tuleviku jaoks teeb see riigikohtu otsus paljude kuritegude avastamise politsei jaoks oluliselt keerukamaks. Kahtlematult on sideandmed seni olnud väga heaks allikaks, mille alusel tuvastada, kes kellega ja millal suhtleb ning kus keegi kuriteo toimepanemise ajal ikka viibis. Üheks negatiivseks tulemuseks on, et kindlasti osa kuritegudest jääbki nii avastamata,“ ütleb Ginter. „Seda ei saa pidada enneolematuks juhtumiks. Me kõik peame privaatsust ikkagi väga oluliseks ning vähemalt praegu oleme vist kõik veendumusel, et kuigi näiteks kõigi telefoni- ja internetikõnede salvestamine aitaks veelgi rohkem kuritegusid avastada, siis me seda siiski vastuvõetavaks ei pea. St teatud privaatsuse osas me ei ole valmis sellest loobuma ka mitte sellest argumendist lähtudes, et loobudes oma privaatsusest, saaksime oma turvalisust oluliselt suurendada, aidates võidelda kuritegudega,“ rääkis ta.