Armudraamat lahendanud mõrvar vaidlustas pika vangistuse  

Tänavu märtsis mõistis Harju maakohus varem kaks inimest tapnud ja 2008. aastal selle eest vangistuse saanud Esko Edasi uuesti mõrvas süüdi: kohtus leidis tõestust, et Esko tappis Tallinnas Mustamäel elanud Rainari. Õhtuleht on varem kirjutanud, kuidas Rainari elukaaslane Vivei-Viia kutsus Esko korterisse armudraamat lahendama. Nimelt oli Rainar oma kaasat teise naisega petnud ning Esko pidi sinna minema, et Rainarile aru pähe panna. Vivei-Viia oli ka ainus juhtunu pealtnägija. Küll oli probleem selles, et ta ei mäletanud kõnealusest õhtust eriti midagi, sest alkoholi sai tarbitud kõvasti. Seejuures selgitas Vivei-Viia kohtule, et tema ei palunud kohe kindlasti Eskot, et too Rainari tapaks või teda vigastaks. Kohtus Esko mõrva ei tunnistanud, küll märkis, et ta tõepoolest Rainarit lõi. Esko on varem korduvalt kohtulikult karistatud.