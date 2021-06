Maskikulud: riigihaldusminister ei saa anda politseile lisaraha  

„Aastalõpu seisuga jääb PPA-l isikukaitsevahendite soetamiseks 2021. aastal puudu ca 0,850 miljonit eurot. Palume riigihalduse kui riikliku kaitsevarustuse lao eest vastutava ministri abi probleemi lahendamisel läbi vajalike isikukaitsevahendite eraldamise,“ kirjutas mõni aeg tagasi siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna Jaak Aabile.„Täname teid pöördumise eest, milles taotlesite riigi kesksest isikukaitsevahendite varust maskide ja kinnaste eraldamist politsei- ja piirivalveameti vajaduste katteks. Rahandus- ja siseministeeriumi ametnike täpsustavas suhtlemises on selgunud, et siseministeeriumi tegelik soov on saada raha isikukaitsevahendite hankimise kulude katteks, mitte niivõrd saada füüsilisi isikukaitsevahendeid,“ seisab Aabi vastuses. „Riigihalduse ministril puudub võimalus eraldada raha vabariigi valitsuse reservi sihtotstarbeliselt isikukaitsevahendite hankimiseks ette nähtud vahenditest.“ Selleks, et eraldada siseministeeriumi valitsemisalale raha isikukaitsevahendite laost välja andmiseks ja tekkepõhiselt kulusse kandmiseks, on Aabi teatel vajalik esitada rahandusministrile taotlus. Kui taotlus vastab õigusaktidele ning on nõuetekohane ja piisavalt põhjendatud, edastab rahandusministeerium esitatud korralduse eelnõu valitsusele otsustamiseks.