„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Nõid Nastja maagilised rituaalid, mis avavad teie rahakanalid 

Minu seekordse külalise, selgeltnägija Nastja, suguvõsa juured ulatuvad kaugele Siberisse, kus tema vanavanaema aitas üleloomulike võimetega paljusid hädasolijaid. Nastja õpetajaks ja teejuhuks on aga vanaema, kes on talle õpetanud nii tervisemaagiat, kui ka ravimist ning lisaks raha meelitamise rituaale. Nastja mäletab lapsepõlvest, kuidas vanaema tõi noorkuu ajal mündid välja, näitas neid Kuule ja soovis, et järgmisel kuul oleks piisavalt raha. „Kuu oma kasvava energiaga laeb raha,“ on nõid veendunud.