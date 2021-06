Juhtkiri | Uusi makse või vähem kulusid 

Uute võimalike maksude loetelu võib väiksema sissetulekuga inimese suisa ära ehmatada: teekasutusmaks, ummikumaks või automaks – ükskõik, kuidas seda nimetada; lisaks hoolduskindlustusmaks, ettevõtte tulumaks, maamaksu pidev tõus, kinnisvaramaks. Kuna mõned asjad on maailmas muutumas põhimõtteliselt, siis tõepoolest vajab ka maksusüsteem muutust – elektriautode tulekul ei täida kütuseaktsiis enam rahakogumise ülesannet ja on vaja leida moodus, kuidas maksuraha ka elektriauto kasutajailt kätte saada. G7 riikide äsjane kokkulepe, et rahvusvaheliste suurettevõtete tulumaksumäär üle maailma peab olema vähemalt 15 protsenti lööb jalad alt Reformierakonna seniselt mantralt ettevõtete tulumaksuvabaduse kohta – kas ka Eesti firmad ei peaks maksuparadiisi asemel panustama ühiskonna arengusse?

Vananeva riigi puhul on omastehooldus ühe suurem koorem ühiskonnale. Kas aga seda lahendada uue eraldiseisva maksuga nagu tahab Keskerakond? Muidugi meeldiks Kiigele oma valdkonnas eraldi maksu kehtestamine, kuid praegu meil on juba töötuskindlustusmaks. Lisaks lähevad paljudel palgast eraldi reana maha teise pensionisamba maksed. Kuid hoolduskindlustusmaksu sisseviimisel võib riigil tekkida ohtlik harjumus järgmiste probleemide ilmnedes olukorda ravida uue eraldi maksu sisseseadmisega. Eraldiseisev hooldusmaks ei võimalda olukorra muutudes riigil vajadusel raha mujale suunata, kindlustatud rahavoog ei soosi aga säästlikku suhtumist ja on pärmiks bürokraatia vohamisele.