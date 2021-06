SUUDLUSSKANDAAL: armujanus tervishoiuminister kaotas ameti 

Seda 6. mail tehtud fotot koos videojupiga oli kuuldavasti juba mitu päeva eri väljaannetele pakutud. The Sun haaras esimesena heast juhusest kinni. Esiti arvasid eksperdid, et pildi teinud kaamera oli peidetud Hancocki kabineti suitsuandurisse. Hiljem väitis Mail on Sunday, et videosalvestaja rippus kabinetilaes juba 2017. aastast saati ja ju oli selleks ministri nõusolek, sest miks muidu keeldus politsei leket uurimast ja isegi sisejulgeolekuga tegelev MI5 ei tundnud asja vastu erilist huvi. Kuigi alaliselt töötav kaamera ministri kabineti laes peaks kujutama endast suuremat ohtu kui vaid ühe salasuudluse salvestamine.