PÜHAKOJAD LEEKIDES: Kanadas on põlisrahvaste maadel põlenud nädalaga neli katoliku kirikut

Ametivõimude teatel on mõlemad hooned tules täiesti hävinud. Tegu on kahtlaste põlengutega.

Viimased nädalad on avalikkus kihanud leidude üle, kui Kanada kunagiste internaatkoolide territooriumitelt leiti sadade laste tähistamata hauad. Valitsus pidas 19. ja 20. sajandil neis paigus kohustuslikke koole, et sulandada põlisrahvaste lapsed ja noored ühiskonda. Koole juhtisid toona usuühendused. Pärast leide on põlisrahvaste organisatsioonid nõudnud, et jätkataks üle riigi võimalike uute haudade otsimist.