ÕPETAJASKOND VANANEB: terav puudus reaalainete õpetajatest on juba käes 

Õpetajatepõud ei ole uudiseks. Jaanipäeva eel on Õpetajate Lehes ligi 450 pedagoogi otsivat kuulutust. Suurim puudus on matemaatikaõpetajatest, keda on vajaka lausa 23. Neist on puudus isegi mitmes mainekas pealinna koolis. Juurde otsitakse ka füüsika- ning matemaatika-füüsika õpetajaid. Neid on vaja kokku 11.