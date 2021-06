Kammi kassi õigesti! 

Kassi tuleb õigesti kammida: lühikarvalist paar-kolm korda nädalas, pikakarvalist kord-kaks päevas. Viimase puhul tasub see vaev ennast kindlasti ära, sest kui karva sisse tekivad pusad, võtab nende lahtiharutamine märksa kauem aega. Mida vanem on kass, seda keerulisem on tal endal kasuka hooldamisega hakkama saada ja seda tihedamini tuleks talle abi pakkuda.

Vali sobiv kamm

Kõigile kassidele ei pruugi kammimine meeldida, ehkki paitamist naudivad nad väga. Siis on abiks kumminagadega kinnas: sellega kassi silitades õnnestub suurest osast lahtisest karvast vabaneda. Kammimine oleks tema kasukat hooldades siiski tõhusam, seepärast tasub kassipoega võttes hakata teda algusest peale harjutama nii küünetangide kui ka kammide-harjadega.

Lemmikloomadele mõeldud kamme ja harju on palju ning seepärast tuleks teha veidi eeltööd, et valida oma kassile sobivaim. Head nõu valiku asjus saab lemmikloomadele hooldusteenust pakkuvatest salongidest. Pika- ja lühikarvalisele kassile on eraldi harjad – näiteks lühikarvalisele mõeldud hari ei jõua pikakarvalise lemmiku aluskarvani, mistõttu see võib aja jooksul pulstuda, ehkki kassi karv näeb põgusal vaatlusel välja sile ja siidine.

Kui kassi karv on mingil põhjusel väga pulstis, pole mõtet hakata ise vaeva nägema. Lihtsam on lasta kiisu kasukas asjatundjail korda teha ja nõutada neilt juhised sobivate hooldusvahendite ja -võtete asjus, et edaspidi juba omal käel hakkama saada.

Kammi pärikarva

Selle kohta, kas kammida päri- või vastukarva, on kutselistel groomijatelgi erinevaid seisukohti, aga rohkem on siiski neid, kes vastukarva ei soovita kammida: see on kassile ebamugav, sest nii tõmmatakse välja rohkem karvu. Kiisud on aga erinevad ja seetõttu tasub katsetada – kui see annab hea tulemuse ja ka kassile sobib, siis miks mitte.