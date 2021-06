Lemmiku kasukas vajab suvel erihoolt 

Foto: Vida Press

Valitseva leitsakuga näib inimestele vahel, et kui endal on raske mingitki riidehilpu seljas taluda, siis oma koerad-kassid tuleks puhtast kaastundest kiiremas korras paljaks pügada. Seda siiski teha ei maksa, küll aga tasub lemmikute karvahooldusega kuumal ajal eriti hoolas olla, et ennetada vaevalist ravi nõudvaid tõbesid.