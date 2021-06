Kuumalaine jätk või järsk lõpp: vaata, millist ilma toovad juunikuu viimased päevad! 

Esmaspäeva öö on olulise sajuta, aga päeval sajab Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, vahendab ilmateenistus.ee. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 15, päeval 20 kuni 26 kraadi.



Teisipäev on sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, vaid öösel on põhja- ja loodetuul põhjarannikul veidi tugevam. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 15, päeval 20 kuni 26 kraadi.



Kolmapäeval surub lääne poolt peale kõrgrõhuala serv, kuid niiskust on õhus veel palju ja nii arenevad mõnel pool hoovihmapilved, seda nii kesknädalal kui ka neljapäeval. Õhumass meie kohal on soe.



Kolmapäeva öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma. Tuul pöördub päeval põhjakaarde, kuid ei ole kuigi tugev. Õhutemperatuur öösel 10 kuni 15, päeval 22 kuni 27 kraadi.



Neljapäeval sajab kohati hoovihma. Põhjakaarest puhuv tuul on tasane, vaid rannikul on veidi tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur öösel 13 kuni 17, päeval 23 kuni 27.