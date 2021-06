Floridas varisenud maja juures tuvastati suur ehituslik viga juba 2018. aastal 

Alles nüüd jõudis avalikkuse ette korteriühistu tellimusel valminud kolme aasta tagune raport, milles oli kirjas, et hoonel leiti „olulisi struktuurseid vigu“, kirjutas The New York Times. Nimelt asus sissepääs parklasse korrusel, kus oli ka bassein. Parkla asus suuremas osas alumisel korruse ning osaliselt basseinikorruse all. Ehitusinseneri sõnul oli tegu süsteemse veaga, mis tehti juba hoonet projekteerides: veetõke oli rajatud horisontaalsele betoonpaneelile, kuid see oleks pidanud olema kaldes.

„Vigane veetõke tekitab suurt struktuurset kahju nende alade all olevale betoonpaneelile. Kui kiiremas korras veetõket ei asendata, hakkab betoon murenema järjest suurema kiirusega,“ sõnas insener raportis. Ta tõi välja, et parklas on juba näha ohtralt pragusid sammastel, taladel ja seintel.

Insener ei kirjutanud, et 40aastast hoonet võib ähvardada varisemine, kuid ta soovitas betooniparandused kiiremas korras ette võtta. Ta märkis, et parandused lähevad kalliks maksma ja tõenäoliselt häirivad pikka aega majaelanike igapäevaelu.

Raportis on ka välja toodud, et majaelanikud ise teatasid mitmetest probleemidest. Näiteks kurtsid nad, et aknad ja rõduuksed lekivad ning paljudel rõdudel mureneb betoon.

Korteriühistu tellis suuremad parandused alles selle aasta alguses ja ehitustööd pidid algama lähitulevikus.

Toronto ülikooli professor, betoonehitiste ekspert Evan Bentz nägi ja kommenteeris videot hoone varisemisest enne raporti avalikukstulekut. Tema hinnangul asus varingu põhjus alumise korruse juures või parklakorrusel.