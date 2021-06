PETUKÕNED SAGENEVAD: viie kuuga on kelmidele kaotatud üle 2 miljoni euro! 

Kelmid teevad kõnesid justkui pangast ning jutustatakse näiteks kahtlastest tehingutest inimese kontol või ka panka tabanud küberrünnakust, vahendas „Aktuaalne kaamera“.

„Enamasti on küll vene keeles, aga on ka eestikeelseid kõnesid olnud. Nii et kõikide kõnede osas tuleb olla valvas,“ ütles politseikapten Maarja Punak.

Politsei soovitab neil, kes on jõudnud juba oma paroolid öelda, võtta kiiresti ühendust pangaga.

„On olnud päris mitmeid juhtumeid, kus inimesed on pääsenud õigeaegselt reageerides või ka sõbraga läbi rääkides: et mis sa arvad, kas see võib olla skeem, ja sõber ütleb, et kahtlane asi. Kui sa võtad pangaga õigeaegselt ühendust, võib olla võimalik tehing peatada või panna arve kinni, et sealt ei saaks teha kahtlaseid tehinguid,“ seletas Punak.

Jätkuvad ka investeerimispettused. Viie kuuga on politsei andmetel registreeritud 109 juhtumit, millest 72 pandi toime Tallinnas ja Harjumaal. Viie kuuga on tekitatud kahju 1,22 miljonit eurot.