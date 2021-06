Sünoptik: kuumus ei taandu veel nii pea, probleemiks võib osutuda põud 

Kuigi jaanipäeval räsis suurt osa Eestist äikesetorm, on siiski kohti, mis juunis pea täiesti kosutava vihmata on jäänud. „Jätkuvalt on üle Eesti palju kohti, mis on vaid mõne millimeetri vihma saanud juunis. Ka mul on Simunas kogu kuu peale praegu vaid 4 mm sadanud,“ märgib Kiitsak. Seevastu on ka paiku, peamiselt Lõuna-Eestis, kus äikesevihm korraga lausa 5 cm vihmakihi maapinnale jättis.

Laupäeval ja pühapäeval valitseb Eesti kohal veel madalrõhuväli, millega kaasneb äike ja hoovihm, mõnes kohas ka rahe. Uue nädala algul eemaldub madalrõhuvöönd aeglaselt ida poole ja selle mõju meie ilmale väheneb.



Esmaspäeva (28.06) öö on olulise sajuta, päeval sajab Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, sajuvõimalus Lääne-Eestis alla 25%, Ida-Eestis 25-50%. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 15, rannikul kuni 17, päeval 20 kuni 26 kraadi.



Teisipäev (29.06) on sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, vaid öösel on põhja- ja loodetuul põhjarannikul veidi tugevam. Õhutemperatuur öösel 11 kuni 15, rannikul kuni 17, päeval 20 kuni 26 kraadi.



Kolmapäeval surub lääne poolt peale kõrgrõhuala serv, kuid niiskust on õhus veel palju ja nii arenevad mõnel pool hoovihmapilved, seda nii kesknädalal kui ka neljapäeval. Õhumass meie kohal on soe.



Kolmapäeva (30.06) öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma, sajuvõimalus 40% lähedal. Tuul pöördub päeval põhjakaarde, kuid ei ole kuigi tugev. Õhutemperatuur öösel 10 kuni 15, rannikul kuni 17, päeval 22 kuni 27, saarte läänerannikul 20 kraadi.



Neljapäeval (1.07) sajab kohati hoovihma. Põhjakaarest puhuv tuul on tasane, vaid rannikul on veidi tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur öösel 13 kuni 17, päeval 23 kuni 27, rannikul kohati 20 kraadi.



Reede (2.07) on sajuta. Õhutemperatuur öösel 10 kuni 15, rannikul kuni 17, päeval 24 kuni 28, rannikul kohati 20 kraadi.