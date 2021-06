Sydney läheb kaheks nädalaks koroonaviiruse delta tüve puhangu tõttu lukku 

„Me ei taha inimesi koormata, välja arvatud juhul kui see on absoluutselt vajalik, aga kahjuks oleme me praegu siia situatsiooni välja jõudnud,“ ütles New South Walesi osariigi juht Gladys Berejiklian. „Meil polnud mõtet piiiranguid kehtestada kolmeks või viieks päevaks, sest sellest poleks olnud kasu.“

Austraalia on viiruspandeemia ohjeldamisega paremini hakkama saanud kui mõned teised suurriigid, seda tänu piiride sulgemisele ja sotsiaalse distantseerimise reeglitele. Riigis on registreeritud 30 400 nakkusjuhtumit ja 910 koroonasurma.

Kuid riigis on viimastel kuudel toimunud väiksemad viiruspuhangud, mis saadi kontrolli alla kontaktide kaardistamise, tuhandete inimeste isoleerimise ja rangete piirangute abil. Austraalial on olnud probleeme ka vaktsineerimise käimasaamisega. Kuigi vaktsiin on tasuta, on see hetkel kättesaadav vaid üle 40aastastele ja riskigruppidele.