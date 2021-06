Rebase tapnud ametnik nõuab kommentaatoritelt hüvitist 

26. augustil 2020 ilmus uudis sellest, et Hiiumaa valla töötaja tappis rebasekutsika. Lugu leidis palju vastukaja kommentaaride näol. „Samaaegselt avaldas Eesti Loomakaitse Liit Facebookis loo kirjelduse pealkirjaga „Kärdlas tappis vallaametnik haamriga sadistlikult noore rebasekutsika!“. Eesti Loomakaitse Liidu postituse juures oli pilt kahest hirmununa paistvast rebasest ja verise haamri pilt,“ rääkis jurist Õnneli Matt, kelle sõnul ärritas juhtunu paljusid inimesi. Tänaseks on tosinkond pöördunud nõu ja abi saamiseks ÕIGUSNÕU ja nende juristi Õnneli Matt poole. „Kellegi sadistiks nimetamine võib tõesti au teotav olla, kuid arvestada tuleb seejuures ka tegu, mis pälvis sellise reaktsiooni. Loo esitlus pani mitmed inimesed kasutama sama sõna, mis oli esitletud pealkirjas ning lisatud pildid lisasid auru veelgi juurde. Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on sadist “sadismi kalduv isik, teise kannatuste ja piinade nautija,“ „ rääkis Matt. „ Täna ei ole me veel vallaametniku laimu hagides kohtulahendini jõudnud, kuid osa inimesi on soovinud asjale kiiret lõppu ja vältida igal juhul kohtumenetlust ning sõlminud seetõttu üle oma sõnavabaduse ja väärtuspõhimõtete kompromissi. Neid tuleb arvestades stressi menetluses, suuri menetluskulusid ja ettearvamatut kohtuotsust ka mõista.“ Prokuratuur lõpetas kriminaalasja Toomas Vannase suhtes otstarbekuse kaalutlusel ehk oportuniteedi põhimõttel ja seadis talle rahalise kohustuse.