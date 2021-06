Tšehhi tornaado tappis ja laastas. Kas Eestis on ikka ohutu? 

TORM: 23. juunil oli mitmel pool Eestis raju, mis murdis puid. Foto: Robin Roots

Sünoptik Kairo Kiitsak ütleb, et Eestis esineb tornaadosid harva ja need pole olnud tugevad. Kas aga kliimamuutuse tõttu on võimalik, et tulevikus olukord muutub?