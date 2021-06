Politsei otsib Keilas kadunud 6aastast Aliciat 

Alicia jäi kadunuks reedel kella 14.30 paiku kui ta mängis kodu lähedal mänguväljakul, kus ta on varemgi käinud. Lähedased otsisid tüdrukut piirkonnast ja kontrollisid lähedalasuvaid kauplusi, kuid tulemuseta.

Alicia kadumisest teatati politseile kella 16.30 paiku ning sündmuskohale saadeti patrullid, kes teda piirkonnast otsivad. Otsingutesse kaasatakse ka teenistuskoer. Ühtlasi suhtlevad politseinikud tüdruku lähedastega, et koguda infot tema võimalikust liikumissuunast.

Alicia on ligi 120 cm pikk ning tal on pikad heledad lahtised juuksed. Seljas on tüdrukul roheline kleit ja peas punased prillid.