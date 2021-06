Juhtkiri | Flirt Kremliga ei tasu ära 

Angela Merkel toomkirikus Foto: Markus Mikk

Saksa kantsleri ja Prantsuse presidendi ootamatust soovist kaasata ELi tippkohtumisele ka Venemaa president võiks järeldada, et keskmise läänlase mälu on nagu särjel – ei kesta kauem kui viis sekundit. Tipppoliitikuid selles siiski kahtlustada ei saa, järelikult on olukord veel hullem – nii Merkel kui Macron mäletavad kindlasti Krimmi annekteerimist, kuid soovivad sellest hoolimata suhelda Venemaaga edasi nagu midagi poleks juhtunud. Mõlema argumendid kohtumiseks on küll sisepoliitilised, kuid kas peab EL seetõttu loobuma oma ühtsetest väärtustest?