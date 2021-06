Katri Raik lõi uue valimisliidu, mille nimekirjas on juba 30 inimest. "Tahame, et Narvas ei jääks võim ühe poliitilise jõu kätte." 

Valimisliidus tööpealkirjaga „Katri Raigi nimekiri“ on praegu 30 inimest, kellest üks on Narva praegune abilinnapea Sergei Gorlatš. Uustulnukana poliitikas on nimekirjas Narva Tööstuspargi juht Vadim Orlov, kirjutab Delfi .

„Ma ei näinud Keskerakonna Narva nimekirjas soovi tuua uusi inimesi,“ põhjendas Raik, miks ta ei kandideeri Keskerakonna nimekirjas. „Aga meil on eesmärk tuua uut verd, sest Narva linna juhtimine on toimunud väga selge skeemi alusel. Narvas on isiklikud huvid olnud kõrgemad kui linna huvid ja me tahame juhtimissüsteemi muuta, näeme piisavalt tugevat toetust nendeks muutusteks.“