Seisukoht | Kuumus tapab 

Ei tea, kas asi on selles, et eestlastena oleme tõeline põhjamaa rahvas, kes juba 15 soojakraadiga riided seljast viskab ja see on meie jaoks rohkem kui küll või on 30 kraadine leitsak tõesti liiast? Juba viimased nädal aega on olnud iga päev üle 30 soojakraadi; õues on lämbe ja vähe sellest, et päeval on palav, on ka öösel nii soe, et isegi magada ei saa ning vähkred unetult. Poest on ära ostetud kõikvõimalikud puhurid, et natukenegi õhku ning jahutust saada. Isegi vihma pole olnud, tõsi, jaanipäevale kohaselt hakkas kallama, kuid siiski vähem kui loodeti.