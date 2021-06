Top | Kas Kaja Kallas toetab homoabielusid? 

Kui ilma poolest olid ebaharilikud jaanipühad kuumalaine ja üksikute vihmavalingutega, siis muus osas möödusid suvised pühad klassikaliselt: joodi, mindi ujuma, uputi, jäädi purjuspäi sõites nii politseile vahele kui keerati autosid maanteekraavi üle katuse. Aga paraadi poole pealt oli siis tegu viimase professionaalse orkestri osalusel säärase üritusega? Sest minister Laaneti muuseumiorkestri loomise lubaduses ei saa kindel olla enne, kui see ka teoks on saanud.

Graafikuist on näha, et vaktsineerimise hoog on raugemas. Kui juuni alguseks oli vaktsineeritud 36 protsenti elanikest, siis nüüd, mil juuni lõpp varsti käes, ollakse jõudnud 41 protsendini. Samas tempos jätkates on septembris vaktsineeritud 50 protsenti elanikest, mitte aga 70 protsenti nagu Kaja Kallas on välja hõiganud. Kas keegi on viimaste nädalate jooksul märganud mõnd vaktsineerimisuudist või üleskutset? Marek Seerist ja tema kontorist pole enam suurt midagi kuulda, kuigi ta peaks iga päev pildil olema.