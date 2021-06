Katrin Pauts | Tallinna hipsteritel oli vahva visioon, aga siis ilmusid platsi teismelised 

Eks tõsi ole küll, et ei Telliskivisse ega Noblessnerisse, kus varem jalutasin meelsasti, taha enam jalga tõsta. Rahulikult jalutada ja sõpradega mõnusalt väliterrassil tiksuda ei saa. Rahvast on liiga palju, eriti teismelisi. Teismeline on tüütu: igal pool jalus, liigub liiga kiiresti, räägib liiga valjusti, kuulab kaasaskantavast jeblunnist imelikku muusikat. Kimab elektritõuksiga, millega ta eeskirja järgi ei tohiks sõita. Raha tal ei ole, et restoranis istuda, sellepärast püsib ta õues, kus tema kisa kostab kaugele. Kui ta on purjakil või tahab neidudele muljet avaldada, kipub ta möödujaile roppusi hõikama. Joogid ostab supermarketist, kus ühe õudse maitsega käsitööõlle raha eest saab mitu normaalset.